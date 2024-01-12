На Орловщине инвалиду не выдали средства реабилитации

Пришлось обращаться в прокуратуру.

Нарушение зафиксировали в Покровском районе. Местная жительница обратилась в надзорное ведомство. Она рассказала, что является инвалидом первой группы по зрению.

Согласно индивидуальной программе реабилитации, ей рекомендованы технические средства – в том числе, медицинский термометр с речевым выходом и специальное устройство для чтения «говорящих» книг. По этому поводу орловчанка обратилась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области, но не получила положенное своевременно.

В итоге прокуратура подала в суд соответствующий иск. Требование удовлетворили.

«Исполнение судебного акта находится на контроле районной прокуратуры», – указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что гендиректор ООО «Триумф» поплатился крупным штрафом за срыв работ у «Кванториума».

ИА «Орелград»