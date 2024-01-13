«Мобильный избиратель» проголосует на выборах президента

В Орле обсудили реализацию относительно нового механизма голосования.

В Орловской области продолжается подготовка к выборам президента России, которые назначены на 15-17 марта 2024 года. В рамках этой работы в Орле прошла встреча председателя облизбиркома Лилии Пиняевой, руководителя Департамента информационных технологий Орловской области Андрея Артемова и директора БУ ОО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Павла Калугина.

Подробности мероприятия раскрыли в региональной избирательной комиссии: «На встрече обсуждались вопросы, касающиеся организации реализации механизма «Мобильный избиратель» на выборах президента России, голосование на которых состоится 15,16 и 17 марта 2024 года. Напомним, что если избиратель в эти дни голосования не будет находиться по месту своей регистрации, проголосовать он сможет по месту своего нахождения, подав предварительно заявление о смене участка для голосования».

В облизбиркоме также пояснили, что в период с 29 января по 11 марта 2024 года заявления будут принимать территориальные избирательные комиссии и подразделения МФЦ. Подать их можно и через портал госуслуг, данная опция будет доступна до 24.00 часов по московскому времени 11 марта. Кроме того, в период 6 марта по 11 марта заявления также будут принимать участковые избирательные комиссии.

Тем временем в Орле состоялось 58 заседание Избирательной комиссии Орловской области, которое было первым в 2024 году. В облизбиркоме рассказали, что на нем были приняты постановления, касающиеся организации и проведения выборов президента. Кроме того, были утверждены «План мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на территории Орловской области на 2024 год» и «Тематический план изданий Избирательной комиссии Орловской области на 2024 год».

ИА «Орелград»