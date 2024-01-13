Орловцы посетили налоговиков 137 тысяч раз

В половине случаев им была необходима устная консультация.

Любопытные статистические данные обнародовало Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области. Согласно им, в 2023 году жители региона посетили налоговые органы более 137 тысяч раз. В ведомстве подметили, что наибольшей популярностью у налогоплательщиков пользовались услуги по устному информированию – почти 77 тысяч обращений орловцев было связано именно с такими услугами. Налоговики говорят и о том, что налогоплательщики имеют возможность значительно облегчить свой визит в инспекцию, так как его можно спланировать.

Уже несколько лет УФНС России по Орловской области ведет прием граждан и вне очереди. Это тоже государственная услуга, получить которую можно, не выходя из дома. Для этого надо всего лишь воспользоваться функционалом ведомственного сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию». С его помощью любой пользователь может выбрать удобную для него дату и время посещения налогового органа.

«Воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию» могут физические лица, индивидуальные предприниматели и представители организаций, – уточнили в пресс-службе УФНС. – После входа и указания контактных данных налогоплательщику будет предложено выбрать инспекцию, вид услуги, дату и время приема в течение ближайших двух недель. После этого сформируется талон записи на посещение налогового органа».

При этом следует помнить, что обязательным условием обслуживания по предварительной записи является «соответствие реквизитов предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн». Кроме того, не стоит опаздывать более чем на 10 минут, поскольку в этом случае внеочередник утрачивает свой статус и обслуживается в порядке общей очереди. Впрочем, налоговики говорят, что сейчас среднее время ожидания в очереди составляет не более пяти минут.

ИА «Орелград»