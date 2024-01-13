Систему допобразования в Ливнах улучшат

В развитие системы вложит миллионы бюджетных рублей.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе Ливны» будет действовать по 2028 год включительно. Это следует из постановления, изданного администрацией райцентра. Куратором выступает управление общего образования администрации города, а исполнителями являются муниципальные бюджетные учреждения, оказывающие услуги дополнительного образования детей. Целью подпрограммы заявлено развитие дополнительного образования для формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной, творческой социально адаптированной личности ребенка.

Реализуется она в один этап, общий объем ее финансирования составляет 78,696 миллиона рублей. Главной задачей местные власти видят обеспечение доступности дополнительного образования и повышения качества предоставляемых образовательных услуг в творческих объединениях. Также документом предусмотрено создание оптимальных условий для развития и реализации творческих способностей детей и молодежи через расширение спектра программ.

Отдельным пунктом прописана модернизация материально-технической базы для качественного предоставления образовательных услуг. В частности, запланировано улучшение материально-технической базы не менее чем 70 процентов объединений дополнительного образования к 2028 году. Также к 2028 году планируется сохранение на уровне 76 процентов доли детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных различными формами дополнительного образования; увеличение до 43-х количества предоставляемых образовательных программ дополнительного образования; увеличение до 51,6 процента доли детей и подростков, принявших участие в конкурсных мероприятиях различных направленностей и уровней.

Также в Ливнах гарантируют функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Она призвана обеспечить свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. Доля детей, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования, от общей численности детей от 5 до 18 лет должна к 2028 году составить не менее 5,5 процента.

ИА «Орелград»