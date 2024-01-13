Владельцам оружия придется пройти освидетельствование

13.1.2024 | 19:02 Новости, Общество

Росгвардия напомнила орловцам о предоставлении медицинского заключения.


Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области выступили с обращением к жителям региона. В нем они информируют владельцев гражданского оружия о порядке предоставления медицинских заключений. Единая форма электронного документа утверждена Федеральным законом № 313-ФЗ. Такое заключение скрепляется усиленной квалифицированной электронной подписью медработника и медицинской организации.

«Электронный документ об отсутствии противопоказаний к владению оружием и отсутствии в организме наркотических средств размещается в федеральном реестре единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», – уточнили в региональном Управлении Росгвардии.

В ведомстве добавили, что медорганизация обязана проинформировать гражданина о результатах освидетельствования и о передаче информации об оформленных медицинских заключениях в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия. Кроме того, по просьбе гражданина она обязана предоставлять ему выписку о результатах медицинского освидетельствования.

Ранее ведомство сообщало, что в 2023 году подразделениями лицензионно-разрешительной работы от граждан и юридических лиц было принято порядка 11 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности. На учете состоит около 20 тысяч орловцев, в пользовании у которых находится более 35 тысяч различных единиц оружия.

«В 2023 году сотрудники Росгвардии проверили обеспечения условий сохранности оружия у порядка 4,5 тысячи лиц данной категории, – также следует из ведомственной информации. – По результатам надзорных мероприятий правоохранители составили 515 административных протоколов. По различным основаниям, установленным законом «Об оружии», было аннулировано 405 лицензий и разрешений, изъято 494 единицы оружия».

ИА “Орелград”


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