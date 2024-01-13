Орловская область стала активнее торговать с Китаем

Объем экспорта растительного масла за год увеличился в три раза.

В 2023 году из Орловской и Курской областей было экспортировано в Китай более 148 тысяч тонн растительного масла, а по сравнению с 2022 годом объем экспорта масла в Поднебесную с территории двух указанных областей увеличился в 3 раза. Такие данные привели в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. Отметим, что в Китай местные аграрии отправляли подсолнечное, соевое и рапсовое масла, произведенные на орловских и курских предприятиях.

«По результатам лабораторных исследований продукции, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», экспортные партии признаны соответствующими всем требованиям страны-импортера. В соответствии с действующим законодательством Управлением были выданы фитосанитарные сертификаты», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, за 2023 год специалисты Управления проконтролировали более 1,8 миллиона тонн различной подкарантинной продукции, отправляемой на экспорт. В данном случае 85 процентов грузов общей массой 1,543 миллиона тонн пришелся на зерно и продукты его переработки. По сравнению с 2022 годом экспорт растениеводческой продукции вырос на 55 процентов.

«За рубеж были отгружены такие культуры, как пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, соевые бобы, гречиха, горчица, а также продукты переработки зерна: крупы и хлопья в ассортименте, мука, лузга, солод, растительные масла и др., – сообщили в ТУ Россельхознадзора. – Традиционным рынком сбыта для подконтрольных регионов осталась Латвия, импортировавшая около 58 процентов объемов зерна и продуктов его переработки».

Традиционно в лидерах оказалась и Беларусь, на долю в минувшем году пришлось 29 процентов всего экспортного объема. Еще 13 процентов экспортной продукции было отправлено в Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Монголию, Молдову, Армению и другие страны. Впрочем, не всегда отгружаемые товары успешно проходили контроль. Например, 4042 тонны зерна, как показали лабораторные исследования, оказались заражены карантинными объектами.

«В связи с чем указанные партии были запрещены к вывозу с территории РФ, – отметили в ведомстве. – Кроме того, в 554 тоннах кукурузы дробленой был выявлен сорняк – горец вьюнковый, имеющий карантинное значение для Монголии. Отгрузка засоренной продукции в Монголию также была запрещена».

ИА “Орелград”