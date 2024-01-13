В орловские леса вложат полмиллиарда рублей

Деньги направят на повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов.

В Орловской области взяла старт государственная программа «Развитие лесного хозяйства». Она стала продолжением предыдущей одноименной программы. Ее действие рассчитано с 2024 по 2029 годы. Общий объем финансирования запланирован в сумме 59,5 миллиона рублей. Реализовываться она будет в соответствии со стратегией социально-экономического развития Орловской области, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов. Она, в числе прочего, направлена на достижение определенных целей в области лесного хозяйства и лесной промышленности.

«В области лесного хозяйства целью Стратегии является достижение устойчивого лесоуправления, инновационного и эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики, социальную и экологическую безопасность страны, безусловное выполнение международных обязательств Российской Федерации в части лесов», – говорится в паспорте программы.

Так, на ближайшую пятилетку поставлены такие задачи, как: повышение эффективности государственного управления лесами; гарантированное обеспечение экономики и общества лесными ресурсами, в том числе через интенсивное использование и воспроизводство лесов; повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов, сохранение экологического потенциала лесов.

Кроме того, казенные средства будут направлены на повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях различного целевого назначения и повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала лесного хозяйства. В целом взят курс на многоцелевое, комплексное и неистощительное использование лесов, а также сохранение площади лесов, находящихся в государственной, муниципальной и федеральной собственности. Особо в документе прописана ответственность органов государственной власти за осуществление полномочий в сфере лесных отношений на подведомственных им территориях.

По данным правительства региона, общая площадь земель лесного фонда на территории Орловской области по состоянию на 1 января 2023 года составляла 173,2 тысячи га, из них покрытые лесной растительностью земли занимали 106,2 тысячи га. На территории области функционирует 48 лесопожарных формирований.

ИА «Орелград»