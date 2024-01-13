Регионы РФ активно закупают орловское зерно

Зернова продукция занимает 80% в общем объеме межрегиональной торговли.

Как сообщило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в минувшем году сотрудниками ведомства в целом было проконтролировано более 6 миллионов тонн подкарантинной продукции, которая вывозилась в другие регионы Российской Федерации. Из указанного объема непосредственно из Орловской области было вывезено 1,813 миллиона тонн продукции, отгруженной из карантинных фитосанитарных зон. С учетом статистики Курской областей всего в 2023 году было оформлено свыше 168 тысяч карантинных сертификатов.

«Основной объем – 80 процентов вывозимой продукции, составляет продовольственно-фуражное зерно зерновых и масличных культур (пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рапс, подсолнечник), – сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – По результатам лабораторных исследований, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ», в 2162 случаях в 65,5 тысячах тонн подкарантинной продукции были выявлены карантинные объекты».

Эксперты поясняют, что условия работы с зараженной продукцией регламентируются частью 5 статьи 15 Федерального закона № 206-ФЗ «О карантине растений». Он предусматривает несколько вариантов развития событий, включая уничтожение. Однако это крайняя мера, а в данном случае зараженные партии были направлены на перерабатывающие предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов. Дело в том, что на этих предприятиях «используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности».

ИА «Орелград»