Под Орлом крупно оштрафовали «пьяную» автоледи

Автомобиль женщины по решению суда отойдет в собственность государства.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое в конце прошлого года рассматривал в первой инстанции Залегощенский районный суд Орловской области. Перед ним предстала местная жительница, обвиненная сразу в двух преступлениях. Ей инкриминировали статьи 264.1 и 319 Уголовного кодекса РФ. В первом случае речь шла о повторной пьяной езде. Суд установил, что в августе 2023 года дама предстала перед мировым судьей и была подвергнута административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда она получила административный штраф в размере 30 000 рублей.

Однако прошлым же летом она попалась полиции пьяной за рулем автомобиля «Шевроле Клан». Около десяти часов вечера на автодороге «Залегощь-Казарь» машина съехала в левый придорожный кювет. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по внешним признакам заподозрили у автоледи состояние опьянения и тут же отстранили ее от управления транспортным средством.

Впоследствии она была направлена на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако отказалась его проходить. На основании примечания 2 к статье 264 УК РФ лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управлявшее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования. Словом, автоледи была автоматически признана пьяной за рулем.

Этим дорожный инцидент не ограничился. Автоледи сообщили, что в отношении нее будет составлен протокол об устранении от управления транспортным средством. Услышав это, она «устно с использованием грубой нецензурной брани в неприличный форме высказала в адрес сотрудника полиции оскорбления, унизив его честь и достоинство как представителя власти, при исполнении им своих должностных обязанностей». С этим и был связан второй эпизод преступной деятельности.

По совокупности преступлений суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Также суд постановил автомобиль нарушительницы обратить в собственность государства. Осужденной давали право на обжалование вердикта в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»