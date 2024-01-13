На Орловщине увеличат число охотничьих животных

Действие ведомственной программы продлено по 2025 год включительно.

В Орловской области продлено на два года действие подпрограммы «Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов. Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира». Ее исполнителем является департамент надзорной и контрольной деятельности. Основной целью заявлено увеличение численности охотничьих животных до уровня экологической емкости среды их обитания. Кроме того, в рамках подпрограммы планируется обеспечить поддержание видового и генетического разнообразия животного мира на территории Орловской области.

Общая потребность финансового обеспечения прогнозируется в объеме 87,393 миллиона рублей. Почти все деньги поступят из областного бюджета, федеральный бюджет добавит всего 269,9 тысячи рублей. Документом также утверждено освоение лимитов добычи: лося на 2022-2025 годы – 76,2 процента, оленя благородного на 2022-2025 годы – 62,4 процента, косули европейской на 2022-2025 годы – 68,4 процента.

Кроме того, предусматривается сохранение процента закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Орловской области. Причем, судя по цифрам, процент это будет только расти. Если в 2020 году он составлял 72,6 процента, то к 2025 году должен составить 80 процентов. Обеспечением сохранности редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и выполнением ежегодных плановых государственных заданий будет заниматься бюджетное учреждение «Дирекция ООПТ»: если на 2020 год было запланировано содержание не менее трех видов животных, то планы на 2024 и 2025 годы – по 10 видов. В рамках программы планируется и актуализация Красной книги Орловской области, последнее издание которой вышло в 2021 году.

ИА «Орелград»