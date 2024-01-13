Программу межэтнических отношений обсуждают всем Мценском

13.1.2024 | 15:00 Новости, Общество

Проект постановления мэрия вынесла на публичное обсуждение.

Фото: ИА «Орелград»

Администрации города Мценска выставила на публичное обсуждение проекта собственного постановления «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений на территории города Мценска». Обсуждение проводится на официальном сайте мэрии, оно рассчитано всего на неделю. Как следует из извещения, документ размещен в Сети в целях общественного контроля.

Принять в нем участие могут все желающие. Правда, анонимные замечания и предложения рассмотрению не подлежат. Не рассматриваются также замечания и предложения: не поддающиеся чтению; поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проектов правовых актов. Что касается самого проекта, то он предусматривает внесение изменений в уже действующую одноименную программу.

В частности, местные власти хотят удержать на нулевом уровне количество обращений о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям. В целях воспитания и укрепления толерантности и духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций с молодежью планируется проводить по 28-30 бесед в год. Эта работа будет реализована через систему образования и учреждения культуры.

В частности, планируется проведение бесед по предупреждению и профилактике религиозного и национального экстремизма среди обучающихся, родителей и сотрудников учреждений образования и культуры, бесед на тему: «Толерантность, интернационализм», а также поведение читательских конференций на тему: «Культура народов, проживающих в Российской Федерации». Все это и предложено обсудить горожанам.

ИА «Орелград»


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