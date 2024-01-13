Программу «Образование» продлили до 2029 года

Правительство в новой редакции утвердило важный целевой документ.

Правительство Орловской области продлило до 2029 года действие государственной программы «Образование в Орловской области». Первый этап ее реализации завершился в 2023 году, а с 2024 года берет старт второй этап. В целом на программу планируется направить почти 74,5 миллиарда рублей. Ее основную задачу власти видят в обеспечении высокого качества и доступности образования в условиях меняющихся запросов населения и перспективных задач развития общества и экономики государства.

Еще одна задача – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Орловской области. Программа состоит из пяти целевых подпрограмм, предусматривающих развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, воспитательной работы, системы профессионального образования, господдержку работников системы образования, талантливых детей и молодежи. Кроме того, взят курс на совершенствование управления системой образования и развитие сети образовательных организаций.

В новой версии документ был принят с учетом недавно утвержденных на высшем уровне национальных целей развития Российской Федерации, которые, среди прочего, предусматривают вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Как следует из паспорта программы, система образования Орловской области «представлена преемственностью многоуровневого образования и успешно реализует современные методики и программы. Образовательный процесс начинается с освоения программ дошкольного образования и продолжается получением общего и профессионального, а также предполагает получение дополнительного образования на каждом из этих этапов».

Система общего образования на начало 2023/2024 учебного года была представлена 345 общеобразовательными организациями. Из них 321 муниципальная образовательная организация, 11 организаций интернатного типа, 3 государственные образовательные организации, 3 образовательные организации при исправительных учреждениях и 7 негосударственных образовательных организаций. Из общего количества общеобразовательных организаций 29 процентов расположены в городах и поселках городского типа, 71 процент – в сельской местности. Отметим что 112 школ, расположенных в сельской местности, являются малокомплектными.

ИА «Орелград»