В больнице Семашко работают четыре новых автоматических анализатора

13.1.2024 | 10:41 Видео, Медицина, Новости

Оборудование ввели в эксплуатацию в учреждении здравоохранения Орла в 2023 году.

Фото: Вести-Орел

Это позволило выполнить порядка полутора миллиона исследований, сообщает «Вести-Орел».

Первые анализы выполняют уже в приемном отделении. От 100 до 200 исследований в сутки, результаты которых нужны срочно. Одно из последних приобретений – иммуногематологический анализатор. На нем определяется группа крови, резус фактор, совместимости и фенотипирование эритроцитов. Автоматическое выполнение тестов, их интерпретация, хранение и передача позволяют избегать ошибок, которые мог бы допустить оператор.

Новый аппарат – иммуноферментный анализатор. Он определяет количество антител к вирусным гепатитам, ковиду, кори и другим инфекциям. Результаты автоматически уходят в систему, врачи видят их через компьютеры. Анализ на свертываемость крови тоже автоматизирован и выполняется каждому пациенту, иногда несколько раз в день. Популярны ПЦР-тесты (грипп, менингит и т.д.).

«Все приборы идут в дублях, – рассказала журналистам заведующая клиническо-диагностической лабораторией больницы им. Н.А. Семашко Татьяна Хазарова. – Один – на экстренную помощь, второй – на плановую. Если необходимо техническое обслуживание, мы всегда можем продолжить работу».

Мощность лаборатории больницы Семашко теперь позволяет выполнять исследования и другим медицинским организациям, у которых нет таких возможностей.

ИА “Орелград”


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