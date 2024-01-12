Орловцы смогут поддержать выдвижение Путина в президенты подписью

Единый день сбора подписей назначен на 16 января.

Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Сбор одновременно пройдёт во всех регионах, на всех доступных партийных площадках. В том числе – в штабах общественной поддержки, приёмных председателя партии Дмитрия Медведева, региональных и местных исполкомах «Единой России».

«Орловцы активно поддерживают выдвижение Владимира Владимировича Путина на выборах Президента РФ. Все мы видим, что за последние 20 лет в стране произошли серьезные изменения. Она стала сильной и независимой, с мощной и стойкой экономикой, правовой системой и системой безопасности. Эта продуктивная работа должна продолжаться. Вместе мы преодолеем все трудности и вызовы, которые возникают на пути развития России. Победа будет за нами!» – заявил секретарь регионального отделения партии Леонид Музалевский.

Напомним, что недавно в Орле открылась ещё одна общественная приёмная Путина, где к нему можно обратиться не как к действующему президенту, а как к кандидату на предстоящих выборах.

ИА «Орелград»