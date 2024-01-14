Промпарков на Орловщине создадут меньше, чем ожидалось

14.1.2024 | 10:00 Важное, Новости, Экономика

Власти изменили ожидаемые результаты программы развития предпринимательства.

Соответствующие поправки были внесены правительством региона в паспорт государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Ее действие рассчитано на 2020-2025 годы. Общий объем финансирования составляет 967,8 миллиона рублей, причем примерно половина этой суммы будет потрачена в 2024 и 2025 годах. Правительство заметно изменило ожидаемые результаты исполнения программы.

Например, если раньше планировалось предоставить в аренду без торгов четыре площадки для создания индустриальных, промышленных и агропромышленных парков, то теперь предусмотрена всего одна площадка. Ожидаемое количество переводов на иностранные языки разделов инвестиционного портала Орловской области снижено с восьми до двух единиц, количество обновлений информационной системы сопровождения проектной деятельности в Орловской области снижено с шести до трех раз.

Другие целевые индикаторы изменений не претерпели. Например, по-прежнему планируется, что губернатор раз в год будет выступать с инвестиционным посланием. Количество резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» к моменту окончания программы должно составлять 16 единиц. Кроме того, должно быть проведено шесть мероприятий, значимых для формирования инвестиционного имиджа Орловской области.

Юридическим лицам обещают предоставить четыре субсидии на обеспечение производственных площадок объектами инфраструктуры. Количество обучающих программ, освоенных специалистами, отвечающими за развитие инвестиционной и проектной деятельности Орловской области, составит 12 единиц, сопровождений реализации проектов – 300 единиц. Также запланировано ежегодное проведение конкурса по проектной деятельности «Лучший проект года».

ИА «Орелград»


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