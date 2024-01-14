Курировать реконструкцию аэропорта будет управляющий совет

Новый коллегиальный орган создан в Орловской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Ивановский создал управляющий совет по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области» и утвердить его персональный состав. Руководителем управляющего совета назначен Алексей Субботин, член правительства Орловской области, глава департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

В числе прочего члены совета проследят за составлением отчетных документов, проведением оценки эффективности реализации, разработки и поддержания в актуальном состоянии плана реализации регионального проекта «Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел «Южный». Кстати, указанная выше программа была принята еще в 2019 году, когда реконструкция аэропорта не планировалась. Однако в нее были внесены изменения, в актуальной версии программа была утверждена 29 декабря 2023 года. Согласно ей общий объем бюджетных расходов на реализацию мероприятий государственной программы составляет 65,324 миллиарда рублей. Непосредственно на реконструкцию аэропортового комплекса в программе заложена сумма в 1,01 миллиарда рублей.

Созданный управляющий совет также будет курировать реализацию ведомственных проектов «Пассажирский транспорт» и «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива», а также два комплекса процессных мероприятий: «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе рассылка материалов по делам об административных правонарушениях, выявленных посредством приборов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации» и «Осуществление деятельности учреждений, организующих пассажирские перевозки и осуществляющих контроль за ними».

ИА “Орелград”