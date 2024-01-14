Легкоатлет из Орла стал призером «Рождественских стартов»

Состязания проходили в Екатеринбурге.

В этом году первыми крупными соревнованиями по легкой атлетике стали традиционные «Рождественские старты – Мемориал Э.С. Яламова». Они прошли в Екатеринбурге на базе спортивного комплекса «Луч» уже в 33-ий раз и собрали сильнейших атлетов со всей страны.

Представитель Орловской области Тимофей Голоктионов в забеге на 3 000 метров смог завоевать серебряную медаль продемонстрировав результат 8:17,61. Третьим финишировал Антон Чепизубов из Забайкальского края, проиграв Тимофею почти три секунды. Победителем забега с явным преимуществом стал Владимир Никитин, он сумел опередить нашего спортсмена более чем на двадцать секунд. Время победителя – 7:55,37.

Тимофей Голоктионов занимается легкой атлетикой с девяти лет у тренера Николая Петрова. В секцию его привела мама, которая также тренировалась у Николая Петрова.

Тимофей – мастер спорта по легкой атлетике. Семь раз становился чемпионом России, входит в сборную России по легкой атлетике. Является рекордсменом Орловской области на 5000 м. и рекордсменом страны на эстафете 4х1500 м. (проходила в Адлере).

В настоящее время Тимофей Голоктионов обучается в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС по направлению подготовки «Информационные системы и технологии».

Всероссийские соревнования «Рождественские старты. Мемориал Э.С. Яламова» проводятся в память об Эдуарде Спиридоновиче Яламове – выдающемся человеке, который более 40 лет отдал родному Уральскому оптико-механическому заводу и внес неоценимый вклад в его развитие. В соревнованиях принимают участие сильнейшие легкоатлеты России – десятки победителей и призеров чемпионатов страны. В этом году в соревнованиях принимали участие около полутора сотен спортсменов из 32 регионов России и Республики Беларусь.

ИА «Орелград»