В Орле возрастёт плата за жилье

Постановление администрации города вступит в силу с 1 февраля.

В Орле с 1 февраля 2024 года увеличится размер платы за текущий ремонт общего имущества, содержание общего имущества и за управление многоквартирным домом. Соответствующее постановление администрация областного центра издала в последние дни 2023 года. Так, размер ежемесячной платы за содержание общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, с холодным и горячим водоснабжением возрастет с 1,017 до 1,119 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещений, за уборку придомовой территории – с 2,333 до 2,566 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещений.

Как следует из текста постановления, рост тарифов был согласован с депутатами горсовета. Базовый документ появился еще в 2013 году. Изменения в него вносятся периодически. Например, в последний раз тарифы пересматривались в марте 2022 года. Кстати, постановление администрации города Орла от 15.11.2013 № 5213 «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах» было принято во исполнение полномочий, предоставленных органам местного самоуправления Жилищным кодексом РФ. Именно в него сейчас и внесены изменения.

Данное постановление устанавливает размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения для жителей неприватизированных квартир (нанимателей), а также тех собственников помещений в многоквартирных домах, которые на своих общих собраниях не определились с размерами платы по содержанию собственного дома. Из преамбулы следует, что устанавливаемые размеры платы не являются единственно обязательными к применению, как, например, тарифы на коммунальные ресурсы. Общее собрание собственников помещений вправе, рассмотрев предложения управляющей или обслуживающей организации, на их основе установить для своего дома индивидуальный размер платы.

Кроме того, по согласованию с управляющей организацией можно обратиться в администрацию города для проведения «необходимой индивидуальной тарификации». Размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемые постановлением мэрии, «носят дополняющий, компенсирующий характер для тех случаев, когда собственники многоквартирного дома и полномочные представители управляющей организации не смогли исполнить свои обязательства по тарификации надлежащего содержания общедомового имущества».

ИА «Орелград»