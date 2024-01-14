Столетие журнала «Смена» отметили в Орле

Выставку под названием «Нестареющая «Смена» организовала областная библиотека.

В Орле тематической выставкой решили отметить юбилей известного журнала «Смена», который в 2024 году отмечает свое 100-летие. Выставка под названием «Нестареющая «Смена», посвященная истории издания, заработала в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она будет открыта по 25 января. Акция приурочена к 100-летию со дня выхода первого номера литературно-художественного журнала. На выставке представлены номера «Смены», хранящиеся в фонде библиотеки, с 1929 по 2023 годы.

«С самого начала журнал «Смена», основанный по решению ЦКРКСМ в январе 1924 года, был ориентирован на молодежь, – пояснили в «Бунинке». – С первыми номерами журнала поработали знаменитые реклам-конструкторы Александр Родченко и Владимир Маяковский. Яркие, модные обложки сразу привлекли большую читательскую аудиторию. В двадцатые годы именно в «Смене» появились первые рассказы Михаила Шолохова и Александра Грина».

Затем на страницах «Смены» свои первые произведения опубликовали Константин Паустовский, Лев Кассиль и Валентин Катаев, впоследствии получившие широкую известность. Здесь же были напечатаны отрывки из нового романа Алексея Толстого «Петр I» и сказка «Приключения Буратино», отрывки из романа Юрия Тынянова «Пушкин», очерки Михаила Зощенко, новые рассказы Максима Горького и Андрея Платонова.

Да и сейчас, как отмечают в учреждении, «Смена» продолжает «открывать» новые имена молодых прозаиков и журналистов, режиссеров, актеров. Журнал в целом ориентирован на читателей, выбирающих его как источник интеллектуального чтения. Многих читателей привлекают его постоянные рубрики, такие как «Неизвестное об известном», «Из российской истории», «Рассказ», «Кремли России», «Замечательные современники», «Судьба художника», «Поэзия» и др.

«В наше время «Смена» для многих читателей – любимое семейное издание, – говорят в областной библиотеке. – В ней печатаются остросюжетные романы и повести, рассказы и стихи лучших российских и зарубежных писателей, актуальная публицистика, очерки и культурологические статьи».

ИА “Орелград”