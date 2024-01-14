Орловчанка в суде призналась в убийстве сожителя

Жительница Урицкого района получила срок за особо тяжкое преступление.

Как сообщает пресс-служба Урицкого районного суда Орловской области, вынесен обвинительный приговор по части 1 статьи 105 УК РФ, то есть за умышленное причинение смерти другому человеку. Получила его местная жительница, которая ранее была судима за кражу. Впрочем, на этот раз женщина совершила куда более тяжкое преступление. Произошло все в январе 2023 года. Как установил суд, после совместного распития спиртных напитков в доме потерпевшего виновная вступила в конфликт со своим сожителем.

Она схватила кухонный нож, которым ударила мужчину в область грудной клетки. К слову, потерпевший отказался от вызова скорой медицинской помощи, более того, они вместе с сожительницей продолжили застолье, а потом легли спать. Проснувшись, женщина увидела, что ее сожитель сидит на полу.

«Она подошла к нему и предложила продолжить распитие алкоголя, но мужчина не отвечал, – сообщает пресс-служба суда. – Испугавшись, осужденная подумала, что у него инсульт и вызвала скорую помощь. По приезде медицинские работники констатировали смерть мужчины от повреждения сердца».

Женщине было предъявлено и еще одно обвинение – по части 2 статьи 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом). В суде также рассказали, что в своем последнем слове подсудимая признала себя виновной полностью и согласилась с квалификаций ее действий. По совокупности преступлений она получила наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению, отметила пресс-служба Урицкого районного суда.

ИА “Орелград”