Работу с долгом оценили в Ливнах

Озвучены итоги реализации долговой политики города Ливны.

Администрация города Ливны подвела итоги собственной долговой политики. Главный вывод: ограничения по уровню дефицита, параметров предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, соблюдены. Из отчета следует, что по состоянию на 1 января 2023 года объем муниципального долга составлял 49 миллионов рублей, или 16 процентов от налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам).

Результатом реализации долговой политики стало снижение расходов на обслуживание муниципального долга с 2,939 миллиона рублей в 2021 году до 2,293 миллиона рублей в 2022 году. Снизилась и доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Ливны – с 0,26 до 0,17 процента. Исполнение долговых обязательств происходило в полном объеме в установленные сроки.

Отмечено и то, что для поддержания финансовой стабильности города в июле 2022 года Ливнам был предоставлен бюджетный кредит из областного бюджета. Он был предназначен для погашения долговых обязательств города по коммерческим кредитам, взятым по ставке 8,65 процента годовых. А ставка по бюджетному кредиту составила всего 0,1 процента годовых. То есть за счет более дешевого займа был погашен более дорогой.

Области Ливны позаимствовали 39 миллионов рублей, окончательный срок погашения этого кредита истечет только в 2027 году. Также власти сообщают, что для пополнения остатков средств на едином счете бюджета города в сентябре 2022 года был привлечен краткосрочный бюджетный кредит в Управлении Федерального казначейства по Орловской области в сумме 5 миллионов рублей по ставке 0,1 процента годовых со сроком кредитования 240 дней, который был досрочно погашен.

ИА «Орелград»