Орловская область наметила новые планы по строительству

Программа «Развитие строительного комплекса Орловской области» продлена.

Правительство Орловской области продлило действие государственной программы развития строительного комплекса и скорректировало планы и целевые индикаторы. Так, прогноз ввода жилья на 2024 год – 322 тысячи квадратных метров, на 2025 год – 330 тысяч, на 2026 год – 330 тысяч. К 2030 году объем жилищного строительства в регионе должен увеличиться до 540 тысяч квадратных метров. Для сравнения, в 2023 году планировалось ввести в эксплуатацию 306 тысяч жилых «квадратов».

По данным Федеральной службы государственной статистики, за 2022 год на территории региона было введено в эксплуатацию 374,2 тысячи квадратных метров жилья, из них 183,9 тысячи в многоквартирных жилых домах и 190,3 тысячи в индивидуальных жилых строениях. В сравнении с 2021 годом рост ввода жилья составил 121 процент (в 2021 году было введено в эксплуатацию 308,3 тысячи квадратных метров жилья).

В рамках развития отрасли жилищного строительства обновленной программой предусмотрен целый ряд мероприятий, включая реализацию проектов комплексного развития территорий и освоение земель для развития жилищного строительства. Область намерена принимать участие в конкурсных отборах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на получение субсидий для реализации программ стимулирования развития жилищного строительства, а также решать проблему обманутых дольщиков, если она вновь появится.

Правительственным документом предусмотрено и строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения жилищного строительства с привлечением различных источников финансирования. Поддержку получит развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы, специалисты IT-отрасли). Интересно, что предусмотрено и увеличение объемов индивидуального жилищного строительства за счет внедрения индустриального способа строительства.

По оценкам аналитиков, объем финансового обеспечения за весь период реализации программы увеличен с 595,129 миллиона рублей до 2,208 миллиарда рублей. Программу теперь планируется реализовать в два этапа, ранее планировался только один этап с 2021 по 2026 год.

ИА “Орелград”