Орловец угодил в колонию из-за триммера

За решеткой мужчине придется провести два с половиной года.

Житель Кромского района Орловской области отправлен в исправительную колонию строгого режима за достаточно мелкую кражу. Уголовное дело в отношении него рассматривал Кромской районный суд минувшей осенью. Не в пользу подсудимого сыграло то обстоятельство, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В частности, в 2018 году его осудили за две кражи и наказали двумя с половиной годами исправительной колонии строгого режима. На свободу он вышел в 2021 году.

Новое преступление мужчина совершил уже в 2023 году. Следствие и суд квалифицировали его действия по части 3 стати 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище). Из материалов дела следует, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда у него родился преступный план. Около десяти часов вечера он отправился к чужому дому, в котором постоянно никто не проживал. Тем не менее, внутри дома хранились вещи.

С собой злоумышленник прихватил металлическую трубу, при помощи которой сбил с входной двери навесной замок. Проникнув внутрь, он похитил только бензиновый триммер стоимостью 1730 рублей, после чего с места происшествия скрылся. Суду он пояснил, что триммером не пользовался, а продал его односельчанину за 0,5 литра самогона, пояснив что триммер принадлежит ему. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”