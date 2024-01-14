В Орловской области скорректирован бюджет до 2034 года

Правительство региона переписало прогнозные показатели.

Власти Орловской области скорректировали прогноз основных характеристик консолидированного бюджета региона на период до 2034 года. В изначальной редакции документ был издан в 2022 году. Он содержит прогнозные показатели финансового обеспечения государственных программ Орловской области на период их действия и на долгосрочный период до 2034 года. Недавно правительство внесло изменения в ряд ключевых показателей. Например, размер прогнозируемого дохода консолидированного бюджета на 2024 год был увеличен с 54,817 до 63,509 миллиарда рублей, размер прогнозируемых расходов консолидированного бюджета на 2024 год вырос с 55,39 до 69,09 миллиарда рублей. Доходы бюджета на 2034 год запланированы в объеме 75,323 миллиарда рублей.

Из текста правительственного постановления следует, что бюджетный прогноз Орловской области на долгосрочный период до 2034 года носит стратегический характер. А в основу бюджетной и налоговой политики положены стратегические цели развития Орловской области, сформированные в соответствии с основными положениями Послания президента Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года и указами президента от 7 мая 2018 года.

«Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют преемственность уже реализуемых мер и учитывают основные направления долговой политики Орловской области, разработанные в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, – говорится в постановлении правительства Орловской области. – Конечная цель бюджетной и налоговой политики состоит в повышении уровня и качества жизни населения при обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, достижении стратегических целей социально-экономического развития Орловской области».

Данная цель будет достигаться путем решения нескольких задач, прежде всего, обеспечения бюджетной устойчивости. Данная задача включает в себя: повышение надежности прогноза социально-экономического развития области, положенного в основу бюджетного планирования; поддержание безопасного уровня дефицита областного бюджета и государственного долга Орловской области; сохранение стабильности в условиях временных макроэкономических колебаний и замедления темпа роста собственных доходов областного бюджета; ограничение роста расходов областного бюджета, не обеспеченных стабильными доходными источниками.

ИА «Орелград»