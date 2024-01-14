За агитацией на выборах президента проследит спецгруппа

Облизбирком создал рабочую группу по вопросам информационного обеспечения выборов.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление о создании рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов. Речь идет о спорах, которые могут возникать при проведении избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации в 2024 году. Как следует из документа, новый орган создан в целях реализации полномочий облизбиркома по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и правил проведения предвыборной агитации на территории Орловской области.

Рабочая группа образуется из числа членов избиркома, представителей территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере массовых коммуникаций, иных государственных органов, организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, экспертов, специалистов и работников аппарата избиркома. В ее компетенцию группы входят сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, а также сведений о размерах и иных условиях их оплаты, представленных региональными и муниципальными организациями телерадиовещания, редакциями региональных и муниципальных периодических печатных изданий в облизбирком.

Также рабочая группа будет отслеживать сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов, информацию о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам и выдвинувшим их политическим партиям. Рабочая группа будет изучать копии агитационных материалов, предназначенных для размещения в СМИ, и выносить заключения по ним. Проследит новый орган и за графиком распределения эфирного времени.

В рассмотрении предвыборных агитационных материалов рабочей группе будет помогать контрольно-ревизионная служба. Изучать материалы будут «на предмет их соответствия федеральному законодательству о выборах». Кстати, внимание члены рабочей группы обратят и на публикации результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами президента.

ИА “Орелград”