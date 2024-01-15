Чиновникам разрешили варьировать сроки погашения долгов

Орловские муниципалитеты смогут рассчитывать только на одну реструктуризацию.

Как уже рассказывал «Орелград», в конце 2023 года правительство Орловской области издало сразу несколько постановлений, которые касаются выделения муниципальным образованиям кредитов из регионального бюджета. Одним из таких документов стали «Правила проведения в 2024 году реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Орловской области перед Орловской областью по бюджетным кредитам».

Согласно ему, повторная реструктуризация денежных обязательств не проводится, поэтому города, районы и округа смогут рассчитывать в 2024 году только на одну такую процедуру. Причем реструктуризации подлежит только сумма основного долга по бюджетным кредитам, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2024 года и подлежащая погашению в 2024 году. Органы местного самоуправления сначала должны будут на своем уровне принять официальное решение о реструктуризации, а затем направить в область соответствующую заявку.

На региональном уровне она будет изучена и проверена, поскольку реструктуризация положена не всем. Как следует из постановления правительства, она проводится при соблюдении муниципальным образованием ряда обязательных условий, одним из которых является отсутствие задолженности по основному долгу и по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами и пеней за несвоевременный возврат. Еще одним обязательным условием является соблюдение предельного объема дефицита бюджета муниципального района, округа или города, его предельного объема долга.

В случае нарушения графика погашения реструктурированной задолженности муниципалитетам придется уплачивать пени в размере 1/300 ключевой ставки от общего объема реструктурированной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств. Если опоздание по платежам превысит 14 дней, то область потребует от муниципалитета единовременного досрочного погашения всего кредита. Реструктуризация оформляется дополнительными соглашениями, заключаемыми местными властями с областным департаментом финансов.

ИА “Орелград”