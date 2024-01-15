Орловцы могут побороться за престижную премию Минпромторга

Соискателями могут стать собственники, руководители и главные инженеры промпредприятий.

Жители Орловской области могут стать соискателями всероссийской премии «Молодой промышленник года». Она проводится ежегодно для основателей и руководителей лучших производственных предприятий России добывающей и обрабатывающей промышленности. Премия учреждена Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Краткие условия премии опубликованы на официальном портале Орловской области. Принять участие в ней могут собственники, а также руководители или главные инженеры промышленных предприятий из любого региона. Однако они должны соответствовать ряду критериев: суммарный годовой доход компании по всем видам предпринимательской деятельности за 2022 год должен составлять от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей; среднесписочная численность сотрудников – до 250 человек.

Кроме того, возраст участника не должен превышать 40 лет по состоянию на 31 марта 2024 года. На первом этапе проведения конкурса будет определен ТОП-100 лучших участников. Сделает это экспертная комиссия от РАНХиГС. На втором этапе лидеров определит жюри, составленное из крупнейших экспертов в промышленности. Это будут руководители органов исполнительной власти, институтов развития, промышленных кластеров и индустриальных парков, государственных и частных фондов.

«Награждение победителей ежегодно проходит на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, главной индустриальной, торговой и экспортной площадке России, – сообщается на портале Орловской области. – На торжественной церемонии награды вручает заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров».

Победителями традиционно объявляются 10 участников, набравших наивысшие баллы по итогам голосования оргкомитета премии совместно с жюри. До награждения информация о победителях и количестве набранных ими баллов является конфиденциальной. Они получат не только почетные грамоты Минпромторга России, но и право на участие в его стажировках «Федеральная практика». Кроме того, победителей примут в «Клуб молодых промышленников», что открывает перспективы получения мер государственной поддержки, взаимодействия с органами власти и крупнейшими корпорациями.

ИА “Орелград”