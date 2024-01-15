Орловской школе после капремонта снова требуется ремонт

Суд обязал подрядчика выполнить работы в рамках гарантийных обязательств.

Арбитражный суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Орловской области в лице казенного учреждения «Орелгосзаказчик» к обществу с ограниченной ответственностью «Фортуна» из Брянской области о понуждении к исполнению гарантийных обязательств по государственному контракту. Из материалов следует, что в марте 2020 года между «Орелгосзаказчиком» и «Фортуной» был заключен контракт на капитальный ремонт здания Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Она расположена в Орле на улице Карачевской.

Подрядчик выдал гарантийный паспорт на объект со сроком действия с 22 декабря 2020 года по 22 декабря 2025 года. Согласно условиям контракта в случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и дефекты, то подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом. В марте 2023 года комиссия провела обследование объекта, по результатам осмотра был составлен акт, предписывающий подрядчику устранить выявленные недостатки внутри здания в рамках исполнения гарантийных обязательств до 30 июня 2023 года.

Однако представитель подрядчика от подписания акта обследования отказался, поэтому акт был направлен компании почтой. В апреле 2023 года в школе прошел второй комиссионный осмотр. Составленный по его итогам акт также был направлен подрядчику почтой. Еще одно обследование прошло в июле, но на него представители подрядчика даже не явились. На этот раз были зафиксированы конкретные дефекты, которые в суде истец и просил обязать исправить.

В частности, ремонта требуют многочисленные двери учебных кабинетов, туалетов и кладовой. Судя по материалам дела, актом были зафиксированы перекосы дверных полотен, выпадение шпатлевки из-под наличника, отслоение штукатурки, шпатлевки и краски на стенах, трещины в кабинетах. На момент осмотра из пяти анкерных креплений козырька над крыльцом на одном отсутствовал анкер, а два анкера вышли из зацепления со стеной. Истец направлял ответчику письменную претензию, но она осталась без ответа.

Суд решил исковые требования удовлетворить. Он обязал подрядчика в течение 30 календарных дней с даты вступления решения в силу исполнить гарантийные обязательства и устранить выявленные дефекты.

ИА “Орелград”