Клычков принял новые кадровые решения

15.1.2024 | 13:00 Важное, Культура, Новости, Общество, Спорт

Об этом стало известно сегодня.

Фото: orel-region.ru

Орловский губернатор объявил об этом на оперативном совещании в областной администрации.

Расширен состав регионального правительства. С 1 января Наталья Георгиева назначена на должность члена правительства Орловской области – руководителя Департамента  культуры.

Орловчанка возглавляет эту структуру не первый год. Теперь Георгиева ещё и включена в состав областного правительства.

Кроме того, с того же числа туда же вошёл Алексей Берестов – пока в качестве «исполняющего обязанности» члена правительства Орловской области – руководителя Департамента физической культуры и спорта.

«Прошедший период работы показал значимость органов государственной исполнительной власти, курирующих спорт и культуру, что привело к укруплению соответствующих структур. На ваши Департаменты возлагается  большая ответственность», – объяснил своё решение губернатор.

ИА «Орелград»


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