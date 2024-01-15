Застройщиков не заинтересовал договор о КРТ в Мценске

15.1.2024 | 12:17 Новости, Строительство

Электронный аукцион в орловском райцентре не состоялся.

Предметом торгов была продажа права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории по улице Орловская площадь города Мценска (6301 кв. м). Не было подано ни одной заявки. Торги не состоялись, отмечено на torgi.gov.ru.

Начальная цена лота превышала 10 млн рублей. Шаг аукциона – 5%. Предполагается малоэтажная многоквартирная жилая застройка (не выше четырех этажей). Минимальный объем строительства – не менее 13500 куб. м. Часть построенных жилых помещений победитель аукциона должен был безвозмездно передать в собственность Мценска (от 5%). Доля нежилого фонда не должна превышать 25%, указано в проекте контракта.

ИА “Орелград”


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