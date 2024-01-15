В Орле обсудят изменение использования гектара земли в Новой Ботанике

15.1.2024 | 13:15 Новости, Общество

Участок находится на улице 5-й Орловской стрелковой дивизии.

Управление градостроительства администрации Орла

Обращение в администрацию поступило от Местной религиозной организации православного прихода храма Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца города Орла Орловско-Ливенской Епархии Русской Православной Церкви. Потребовалось согласие на условно разрешенный вид использования земельного участка (57:10:2790101:3749) – «осуществление религиозных обрядов».

Предложения и замечания орловцы могут направить с 12 января письменно, в том числе с помощью книги учета посетителей экспозиции проекта (ул. Пролетарская Гора, д. 7). Собрание участников публичных слушаний пройдет 25 января в градостроительном зале по тому же адресу. Начало в 16:00.

 

ИА “Орелград”


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