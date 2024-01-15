Кромской глава ознакомился с условиями жизни в колонии

Андрей Усиков посетил с рабочим визитом колонию-поселение.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в рамках взаимодействия с органами муниципальной власти на базе колонии-поселения №3 состоялась рабочая встреча руководства этого учреждения с главой администрации Кромского района Андреем Усиковым. Последний в сопровождении начальника КП-3 Александра Афонина и его заместителя Рустама Галачиева посетил объекты жилой зоны: общежития для проживания осужденных и клуб.

«Не осталась без внимания и производственная зона колонии-поселения: в ходе посещения швейного цеха Андрей Усиков отметил современное швейное оборудование, рациональную организацию производственного процесса и высокое качество выпускаемой продукции, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – В продолжение встречи начальник изолированного участка № 1, функционирующего как исправительный центр при КП-3, Евгений Черных ознакомил главу Кромского района с условиями проживания осужденных, находящихся в исправительном центре».

Этот участок был создан приказом ФСИН России в декабре 2018 года. Он функционирует как исправительный центр, лимит его наполнения составляет 45 человек. Штатная численность сотрудников данного УФИЦ составляет 8 человек. Напомним, что согласно статье 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях, в том числе на участках, функционирующих как исправительные центры.

«В завершение визита участники встречи обсудили вопросы возможного сотрудничества в сфере производственно-хозяйственной деятельности, ресоциализации лиц, готовящихся к освобождению и трудоустройства осужденных к принудительным работам на муниципальных предприятиях Кромского района», – подытожили в УФСИН.

ИА «Орелград»