В Орле открылась выставка в честь эпохи Ленина

Посетителей ждут в Военно-историческом музее города Орла.

В Орле заработала фалеристическая выставка «Эпоха Ленина и современность в фалеристике. Как это было». Как пояснили в Орловском краеведческим музее, экспозиция собрана из экспонатов, владельцем которых является Абрам Израилевич Песин. На стендах представлена частная коллекция орденов, медалей, значков, нагрудных знаков, которые фалерист собирал на протяжении 65 лет.

«В экспозиции поэтапно представлена биография Владимира Ленина, Иосифа Сталина и других партийных лидеров, становление общественных молодежных организаций, и великие стройки социализма, – сообщают организаторы. – На открытии присутствовали член Совета Федерации Федерального собрания РФ Василий Иконников и депутаты Орловского областного Совета народных депутатов Иван Дынкович и Сергей Прозукин.

Отметим, что выставка будет экспонироваться до 3 февраля 2024 года в Военно-историческом музее (на улице Нормандия-Неман, д. 1), который является филиалом областного краеведческого музея. А несколькими днями ранее в Орловском краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки Виталия Собровина «Строкою Пушкина воспето». Она экспонируется в год 225-летия великого поэта. В музее пояснили, что экспонаты любезно предоставил коллектив Белгородской галереи фотоискусства имени В.А. Собровина.

«Виталий Ануфриевич Собровин (1935-2008) посвятил фотографии всю свою жизнь и энергию, – уточнили в краеведческом музее. – Живя в Белгороде, в журналистской среде страны он был известен как великий фотограф. За полувековую деятельность мастер создал удивительно большое количество серий и циклов фотографий, среди которых фотопоэма «Строкою Пушкина воспето», созданная в 70-е гг. ХХ века, она наиболее известна знатокам фотоискусства. Выставка путешествовала по многим городам страны».

Возрастные ограничения: 6+

ИА «Орелград»