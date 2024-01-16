Орловцы высказались о денежных сборах в школах

Обнародованы результаты ежегодного регионального мониторинга мнения родителей.

В Орловской области обнародованы итоги мониторинга мнения родителей и законных представителей школьников по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. Как сообщается на портале регионального департамента образования, такой мониторинг проводится ежегодно «с целью регулирования процессов организации общего образования и повышения финансовой грамотности родителей».

Кроме того, в регионе реализуется «Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных организаций». Кстати, реализуется он в соответствии с поручением правительства РФ и письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О недопущении незаконных сборов денежных средств». «Мониторинг направлен на предотвращение сборов незаконных денежных средств с родителей обучающихся, информирование родителей о порядке их действий в случае внесения добровольных пожертвований», – уточняет портал.

В 2023 году он проводился выборочно, в школах Орла, Ливен, Орловского муниципального округа, Колпнянского и Покровского районов. В частности, респондентами выступали родители учеников Алексеевской основной школы, Оптушанской средней школы, Колпнянского лицея, средних общеобразовательных школ города Орла №№ 15 и 13, средней общеобразовательной школы № 1 города Ливны. В целом анкеты заполнили 950 родителей.

Кстати, большинство респондентов свое материальное положение оценили как хорошее (47 процентов), удовлетворительное состояние – 44 процента семей, неудовлетворительное состояние – 9 процентов. Предложенная анкета включала десять вопросов, на которые респондентам давались готовые варианты ответов. Результаты анкетирования показали, что региональные телефоны «горячих линий», на которые можно звонить по вопросам денежных сборов в школах, известны 851 респонденту (86 процентов от общего числа опрошенных). Годом ранее данный показатель составлял 69 процентов. Также за год с 65 до 93 процентов выросло число родителей, ознакомившихся на школьных сайтах с документами о порядке оказания платных образовательных услуг.

Результаты мониторинга говорят о том, что родители орловских школьников в целом хорошо проинформированы о порядке их действий в случае внесения добровольных пожертвований и контроле над расходованием добровольных пожертвований. Отмечают специалисты от образования и то, что в течение последних трех лет на региональную «горячую линию» не поступало звонков от родителей по поводу незаконных сборов в общеобразовательных организациях. Кстати, за последние 8 лет активными участниками мониторинга стали 7040 родителей, мониторинг охватил за это время 108 школ из 27 муниципальных образований.

ИА «Орелград»