Орловчанка госпитализирована после наезда

Водитель не уступил пешеходу дорогу.

ДТП произошло в Ливнах на улице Дружбы Народов у дома №161. Всё случилось накануне утром, в 7 часов 25 минут. Подробностями поделились в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель, поворачивая на «Ладе Калине» в левую сторону, не уступил дорогу пешеходу – 39-летней женщине. Она передвигалась не по проезжей части, а по тротуару.

«В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, госпитализирована», – рассказали в полиции.

ИА «Орелград»