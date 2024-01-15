Орловчанка госпитализирована после наезда

15.1.2024 | 11:00 Новости, Происшествия

Водитель не уступил пешеходу дорогу.

Фото: Управление МВД по Орловской области

ДТП произошло в Ливнах на улице Дружбы Народов у дома №161. Всё случилось накануне утром, в 7 часов 25 минут. Подробностями поделились в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель, поворачивая на «Ладе Калине» в левую сторону, не уступил дорогу пешеходу – 39-летней женщине. Она передвигалась не по проезжей части, а по тротуару.

«В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, госпитализирована», – рассказали в полиции.

ИА «Орелград»


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