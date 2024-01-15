Завтра в Орле похоронят Марину Ивашину

15.1.2024 | 10:00 Новости, Общество

Церемония начнётся в 11 часов 40 минут.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Известную орловскую журналистку и чиновницу похоронят на Историко-мемориальном кладбище Орла (на Наугорском шоссе), сообщают “Орловские новости”. Перед этим состоится отпевание. Оно пройдёт в Гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО (Монастырская площадь, 1).

Марина Ивашина скончалась после продолжительной болезни. Об этом стало известно накануне.

Ивашина родилась в Орле в 1962-м году. Окончила Всесоюзный заочный институт советской торговли, затем трудилась в структурах исполнительной власти в Орле, Орловской и Московской областях, успешно занималась предпринимательством и журналистикой.

В 2007-м году орловчанка была избрана в областной Совет народных депутатов. Затем работала в администрации Орловской области на ответственных должностях (была советником губернатора, главой Управления пресс-службы, связей с общественностью и аналитической работы, заместителем начальника Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности, а также главой аналитического управления).

ИА «Орелград»


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