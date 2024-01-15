Орловцы сообщают в соцсетях об аварии в котельной на 909-м

Без отопления остались жилые дома и социальные объекты.

В частности, такая информация опубликована в группе «ДТП Орел и автохамы» «ВКонтакте».

«Авария в котельной 909, произошёл гидроудар», – сообщил администратор группы. По его словам, в жилых домах и на социальных объектах (в детсадах и школах) отсутствует тепло, также имеют место прорывы труб отопления.

Информацию отчасти подтвердили комментаторы. Так, в доме на Чечнёвой, 1, нет ни тепла, ни горячей воды. Также один из пользователей опубликовал видео из здания школы №40, где потоки воды (видимо, горячей) залили внутреннее помещение.

«При звонке в ЖЭУ-21 подтвердили информацию. Перерасчёт за период не оказания услуг сказали не ждать, форс-мажор», – рассказала ещё одна интернет-пользовательница.

ИА «Орелград»