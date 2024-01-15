Под Орлом в сгоревшей хозпостройке нашли тело

15.1.2024 | 15:00 Новости, Происшествия

ЧП случилось в посёлке Долгое.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал о происшествии поступил в службу спасения накануне в 3 часа 19 минут. На улице Свердлова горела хозяйственная постройка.

Когда пожарные прибыли на место, огонь бушевал внутри строения и грозил распространиться на ближайшие гаражи. В итоге последствия ЧП ликвидировали силами 19-й пожарно-спасательной части, а также добровольцев.

В 3 часа 26 минут внутри строения обнаружили тело мужчины. Известно, что он родился в 1965-м году.

Точные причины гибели человека и возникновения пожара предстоит установить специалистам.

ИА «Орелград»


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