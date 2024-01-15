Орловские поликлиники начали новый цикл диспансеризации

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения.

Диспансеризацию имеют право проходить все совершеннолетние граждане России (с 18 до 39 лет – один раз в три года, после 40 лет – ежегодно). В этом году на обследования ждут граждан, рождённых в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 и 2006 году, а также, как обычно, тех, кто уже разменял четвёртый десяток.

На первом этапе бесплатный осмотр для всех возрастных групп включает в себя базовые процедуры: анкетирование, приём у терапевта, антропометрию, измерение артериального давления, ЭКГ, флюорографию. Также нужно будет сдать анализы крови и мочи.

При достижении определенного возраста список исследований расширяется – отдельно у сильного и прекрасного пола. Так, у мужчин после 45 лет проводится исследование на простатспецифический антиген. У женщин после 30 лет – цитология шейки матки, после 40 лет – маммография.

Также всем гражданам после 40 лет проводят осмотр глазного дна и измерение внутриглазного давления. После 45 лет – эзофагогастродуоденоскопию (исследование слизистой пищевода и желудка) и анализ кала на скрытую кровь.

ИА «Орелград»