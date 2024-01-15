В облправительстве подтвердили гидроудар по 909-му кварталу

Причиной стало экстренное отключение электричества.
В свою очередь, оно произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля. Об этом рассказали в профильном департаменте (ЖКХ, ТЭК и энергосбережения).
По официальной версии, события развивались так. Сегодня в 10 часов 10 минут в Орле зафиксировали повреждение кабеля системы энергоснабжения (в зоне ответственности «Орёлоблэнерго»). После этого оказались отключены от электричества две котельных, обслуживающих 908-й и 909-й кварталы Орла. Они подают тепло в 41 многоквартирный дом, а также в два детсада и одну школу.
«В настоящее время электроснабжение восстановлено», – пояснили в департаменте.
В кризисный момент АО «Орёлгортеплоэнерго» приняло меры против роста давления в системе теплоснабжения. Благодаря этому не вышло из строя оборудование, а также главные тепломагистрали.
Однако полностью избежать негативных последствий не удалось. Системы отопления всё же не вынесли давления теплоносителя. В итоге порывы тепловых сетей произошли и в частных домах, и в общеобразовательном учреждении (видимо, в школе №40).
Сообщается, что разрывы радиаторов в квартирах и разрывы систем розлива в подвалах произошли по следующим адресам:
- Кромская 9, 11, 8,
- Машкарина 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20,
- Планерная 59, 61, 41, 43, 53, 57, 65, 69, 67,
- Саханская, 3,
- Чечневой, 1.
Сейчас управляющие компании проводят ремонтные работы.
На данный момент котельная 908-го квартала работает «вполсилы» и подаёт тепло до центрального теплопункта. Впоследствии его передадут в дома, конечным потребителям. Котельная 909-го пока что не функционирует. Чтобы перезапустить оборудование, нужно подождать, пока оно охладится.
Тем не менее, в департаменте обещают, что тепло вернётся в дома в ближайшее время. Проблемный вопрос остаётся на постоянном контроле.
ИА «Орелград»