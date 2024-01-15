В облправительстве подтвердили гидроудар по 909-му кварталу

Причиной стало экстренное отключение электричества.

В свою очередь, оно произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля. Об этом рассказали в профильном департаменте (ЖКХ, ТЭК и энергосбережения).

По официальной версии, события развивались так. Сегодня в 10 часов 10 минут в Орле зафиксировали повреждение кабеля системы энергоснабжения (в зоне ответственности «Орёлоблэнерго»). После этого оказались отключены от электричества две котельных, обслуживающих 908-й и 909-й кварталы Орла. Они подают тепло в 41 многоквартирный дом, а также в два детсада и одну школу.

«В настоящее время электроснабжение восстановлено», – пояснили в департаменте.

В кризисный момент АО «Орёлгортеплоэнерго» приняло меры против роста давления в системе теплоснабжения. Благодаря этому не вышло из строя оборудование, а также главные тепломагистрали.

Однако полностью избежать негативных последствий не удалось. Системы отопления всё же не вынесли давления теплоносителя. В итоге порывы тепловых сетей произошли и в частных домах, и в общеобразовательном учреждении (видимо, в школе №40).

Сообщается, что разрывы радиаторов в квартирах и разрывы систем розлива в подвалах произошли по следующим адресам:

Кромская 9, 11, 8,

Машкарина 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20,

Планерная 59, 61, 41, 43, 53, 57, 65, 69, 67,

Саханская, 3,

Чечневой, 1.

Сейчас управляющие компании проводят ремонтные работы.

На данный момент котельная 908-го квартала работает «вполсилы» и подаёт тепло до центрального теплопункта. Впоследствии его передадут в дома, конечным потребителям. Котельная 909-го пока что не функционирует. Чтобы перезапустить оборудование, нужно подождать, пока оно охладится.

Тем не менее, в департаменте обещают, что тепло вернётся в дома в ближайшее время. Проблемный вопрос остаётся на постоянном контроле.

ИА «Орелград»