В Орле огромный участок земли сдадут в аренду за 321 рубль

Отбор масштабных инвестиционных проектов объявили в Орле.



В Орловской области стартовал конкурсный отбор масштабных инвестиционных проектов, для реализации которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов. Отбор проводится в соответствии с требованиями регионального закона департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности. Впрочем, из извещения следует, что конкурс был организован «в связи с поступлением заявления от заинтересованного лица о предоставлении права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов».

Тем не менее, организаторы установили критерии оценки заявок. Конечным результатом конкурсного отбора должно стать предоставление победителю права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов по решению губернатора. Критерием, которому должны соответствовать проекты, в соответствии с первым поступившим заявлением, является: «включение в реестр инвестиционных проектов Орловской области и реализация их организациями в целях строительства объектов с планируемым объемом капитальных вложений…».

Объем этих вложений должен составлять определенную долю по отношению к налоговым доходам консолидированного бюджета Орловской области, поступившим с территории района, муниципального округа или города, где планируется реализовать сам проект. Так, эта доля должна составлять: 100 процентов на территориях с численностью населения до 50 тысяч человек; 75 процентов – от 50 до 100 тысяч человек; 5 процентов – свыше 100 тысяч человек. В данном случае речь идет именно о последнем критерии, то есть доле в 5 процентов, поскольку участок, на который претендует инвестор, расположен в Орле, население которого превышает 100 тысяч человек.

Он относится к категории земель населенных пунктов с видом разрешенного использования: склады. Его площадь составляет 303 074 квадратных метров. Участники конкурсного отбора должны предоставить описание масштабного инвестиционного проекта, которое должно содержать его цель, место, срок и этапы реализации, график осуществления капитальных вложений, копию бизнес-плана, письменные гарантии заявителя и другой. Добавим, что планируемая ежегодная арендная плата за использование земельного участка без проведения торгов установлена в размере 321 рубль 24 копейки.

ИА “Орелград”