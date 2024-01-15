Под Орлом сквер героев Донбасса создаст «Оникс»

Власти выбрали подрядчика.

Администрация Орловского муниципального округа подвела итоги соответствующего конкурса. Его победителем стало ООО «Оникс».

Оно взялось выполнить работу за 4 миллиона 276 тысяч 394 рубля и 14 копеек. Также в торгах участвовала ещё одна компания, предложившая немного большую цену за свои услуги (выше примерно на 23 тысячи рублей).

Благоустройство аллеи героев Донбасса, расположенной в посёлке Биофабрика, запланировано в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Работы стартуют 1 марта и завершатся до 2 сентября текущего года.

Здесь появится тематический памятник, несколько мемориальных плит, а также скамейки, урны и фонари. Сейчас в этом месте находится братская могила красноармейцев, погибших в боях за Орёл в 1943-м году, и соответствующий памятный знак. Новый комплекс дополнит уже существующий объект.

Ранее в областном центре приняли решение о благоустройстве сквера Героев – защитников Донбасса.

ИА «Орелград»