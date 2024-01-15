В Орле пройдет форум «Я нужен Zдесь»

Первый Орловский окружной молодежный форум пройдет в библиотеке ОГУ.

Молодежное правительство при администрации Орловского муниципального округа анонсировало проведение новой акции: 26 января 2024 года в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени Тургенева в Орле пройдет Первый Орловский окружной молодежный форум «Я нужен Zдесь». Как пояснили организаторы, работа будет выстроена по четырем направлениям: «Мой выбор» (количество участников направления – 150 человек); «Поддержка участников и семей участников СВО» (50 человек); «Важность работы в Орловском муниципальном округе и Орловской области (отрицательные стороны трудовой миграции, 50 человек)»; «Межнациональный диалог» (50 человек).

Решение об организации форума было принято по инициативе главы Орловского муниципального округа Романа Жукова. Он будет проведен совместно с Российским фондом свободных выборов, Избирательной комиссией Орловской области и Орловской областной общественной организации «Историко-юридический клуб». Как следует из постановления окружной администрации, акция проводится в целях поддержания гражданско-патриотических традиций.

Организаторы преследуют несколько целей, прежде всего это налаживание и укрепление межрегионального сотрудничества, развитие электоральной активности у молодежи, обмен опытом и укрепление связей с различными общественными организациями. Задачами форума являются создания позитивной практики молодежного взаимодействия и повышение качества гражданско-патриотического воспитания. Кстати, частично работа форума будет профинансирована за счет гранта, выделенного за победу в конкурсе молодежных проектов Орловской области.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»