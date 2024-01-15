Владельцев киосков обязали обзавестись аптечками

В Орле начали действовать новые правила для нестационарной торговли.

В Орле вступило в силу постановление администрации города, которым была скорректирована форма договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО) или объекта по оказанию услуг. В частности, мэрия расширила круг обязанностей пользователя НТО. Обзор дополнительных обязанностей провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, список дополнен обеспечением содержания НТО в надлежащем техническом состоянии, своевременным устранение повреждений на конструктивных элементах и обеспечением безопасности эксплуатации.

Также дополнительными обязанностями стали: соблюдение порядка осуществления денежных расчетов за оказанные услуги с применением контрольно-кассовых аппаратов или контрольных билетов установленной формы и проведение инструктажа обслуживающего персонала в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Пополнился список и такой обязанностью, как обеспечение НТО аптечкой первой помощи.

Кроме того, он предусматривает теперь: плату за потребленную электроэнергию путем заключения отдельного соглашения; предоставление потребителям льгот, установленных федеральными законами, законами Орловской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. Еще один новый пункт: несение полной ответственности в случае возникновения непредвиденных ситуаций на НТО, в результате которого пользователи могли понести увечье. В данном случае это, прежде всего, касается нестационарных объектов по оказанию развлекательных, в том числе сезонных услуг.

Также мэрией было уточнено, что схемы размещения НТО на земельных участках на улицах областного центра, на территории парков, скверов при проведении культурно-массовых и иных мероприятий разрабатываются ежегодно до 30 октября. К слову, по данным мэрии, количество непередвижных нестационарных торговых объектов на территории города Орла по состоянию на 1 января 2023 года составляло 494 единицы, в том числе 313 киосков и 181 павильон. При этом в 246 НТО продавались товары продовольственной группы, а в 189 НТО шла реализация непродовольственных товаров.

Отметим, что на начало 2023 года в Орле насчитывалось 56 киосков и павильонов, в которых по ряду причин хозяйственная деятельность не осуществляется (как пояснили в мэрии, они подлежали демонтажу, не были востребованы и др.). Установленный норматив по обеспеченности жителей города Орла нестационарными торговыми объектами превышен почти в 2,8 раза (норматив составляет 6 объектов на 10 тысяч человек).

ИА «Орелград»