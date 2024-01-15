В Орле «Бригада Катукова» поддержала Путина подписями

Их поставили около 40 человек.
Участники орловской дружины добровольцев выразили поддержку Путину как кандидату на новый президентский срок. Это произошло накануне, сообщают «Вести-Орёл».
Согласно последним данным, всего по стране в пользу действующего главы государства собрано около 1,8 миллиона подписей.
Завтра в Орловской области, как и в других регионах России, пройдёт Единый день сбора подписей. Его организует партия «Единая Россия».
Орловцев будут ждать в штабах общественной поддержки, приёмных председателя партии Дмитрия Медведева, региональных и местных исполкомах.
ИА «Орелград»