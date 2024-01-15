В Орле «Бригада Катукова» поддержала Путина подписями

15.1.2024 | 12:00 Новости, Политика

Их поставили около 40 человек.

Фото: vestiorel.ru

Участники орловской дружины добровольцев выразили поддержку Путину как кандидату на новый президентский срок. Это произошло накануне, сообщают «Вести-Орёл».

Согласно последним данным, всего по стране в пользу действующего главы государства собрано около 1,8 миллиона подписей.

Завтра в Орловской области, как и в других регионах России, пройдёт Единый день сбора подписей. Его организует партия «Единая Россия».

Орловцев будут ждать в штабах общественной поддержки, приёмных председателя партии Дмитрия Медведева, региональных и местных исполкомах.

ИА «Орелград»


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