В Орле «Бригада Катукова» поддержала Путина подписями

Их поставили около 40 человек.

Участники орловской дружины добровольцев выразили поддержку Путину как кандидату на новый президентский срок. Это произошло накануне, сообщают «Вести-Орёл».

Согласно последним данным, всего по стране в пользу действующего главы государства собрано около 1,8 миллиона подписей.

Завтра в Орловской области, как и в других регионах России, пройдёт Единый день сбора подписей. Его организует партия «Единая Россия».

Орловцев будут ждать в штабах общественной поддержки, приёмных председателя партии Дмитрия Медведева, региональных и местных исполкомах.

ИА «Орелград»