Больница Боткина получила флюорограф на колёсах

16.1.2024 | 11:00 Медицина, Новости

Спецавтомобиль поможет врачам проводить диспансеризацию.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Как напомнили в Департаменте здравоохранения Орловской области, флюорография входит в первый обязательный этап диспансеризации для всех групп населения в возрасте от 18 лет. Компактный аппарат установлен в фургоне, который хорошо изолирован от холода и шума – исследования можно проводить круглый год в любой точке, в которую сможет доехать машина.

Ранее больница Боткина получила мобильный комплекс для проведения маммографии. Теперь спецавтопарк учреждения ещё раз обновили.

Поступивший в орловскую больницу передвижной флюроограф – один из 99 медицинских комплексов на колёсах, которые Минпромторг закупил для регионов в конце минувшего года. В рамках этой же закупки Поликлиника №3 Орла получила мобильный маммограф.

Ранее стало известно, что в поликлиниках Орловской области началась диспансеризация населения.

Фото: vk.com/zdravorelobl
Фото: vk.com/zdravorelobl

ИА «Орелград»


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