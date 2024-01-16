Больница Боткина получила флюорограф на колёсах

Спецавтомобиль поможет врачам проводить диспансеризацию.

Как напомнили в Департаменте здравоохранения Орловской области, флюорография входит в первый обязательный этап диспансеризации для всех групп населения в возрасте от 18 лет. Компактный аппарат установлен в фургоне, который хорошо изолирован от холода и шума – исследования можно проводить круглый год в любой точке, в которую сможет доехать машина.

Ранее больница Боткина получила мобильный комплекс для проведения маммографии. Теперь спецавтопарк учреждения ещё раз обновили.

Поступивший в орловскую больницу передвижной флюроограф – один из 99 медицинских комплексов на колёсах, которые Минпромторг закупил для регионов в конце минувшего года. В рамках этой же закупки Поликлиника №3 Орла получила мобильный маммограф.

Ранее стало известно, что в поликлиниках Орловской области началась диспансеризация населения.

ИА «Орелград»