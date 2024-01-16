В обладминистрации сообщили, что приют для животных достроен

16.1.2024 | 10:40 Важное, Новости, Общество

Сейчас подрядчик устраняет последние недоделки.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом стало известно в ходе прямого эфира, который губернатор Андрей Клычков провёл в социальных сетях накануне.

Одна из зрительниц подняла тему в комментариях. Ответ пришёл с официального аккаунта Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

«Приют находится по адресу «Новосильское шоссе, 18». По информации КУ ОО «Орёлгосзаказчик», работы выполнены в полном объёме, устраняются последние замечания подрядной организацией», – пояснили чиновники.

Напомним, соответствующий контракт был заключён в 2022-м году. Тогда же должно было завершиться строительство приюта. Однако оно существенно затянулось. Подрядчику (ООО «СБМ») пришлось выплатить полуторамиллионный штраф.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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