В обладминистрации сообщили, что приют для животных достроен

Сейчас подрядчик устраняет последние недоделки.

Об этом стало известно в ходе прямого эфира, который губернатор Андрей Клычков провёл в социальных сетях накануне.

Одна из зрительниц подняла тему в комментариях. Ответ пришёл с официального аккаунта Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

«Приют находится по адресу «Новосильское шоссе, 18». По информации КУ ОО «Орёлгосзаказчик», работы выполнены в полном объёме, устраняются последние замечания подрядной организацией», – пояснили чиновники.

Напомним, соответствующий контракт был заключён в 2022-м году. Тогда же должно было завершиться строительство приюта. Однако оно существенно затянулось. Подрядчику (ООО «СБМ») пришлось выплатить полуторамиллионный штраф.

ИА «Орелград»