В Орле приняли проект по обезвреживанию полигона ТБО

16.1.2024 | 11:20 ЖКХ, Новости

Теперь документ отправят на экологическую экспертизу.

Фото: vk.com/oreladm

После этого можно будет приступать к самим работам. Речь идёт о городском мусорном полигоне, который находится на Итальянской улице.

Общественные слушания, посвящённые данному вопросу, состоялись в городской администрации накануне. В них приняли участие чиновники и общественники, имеющие отношение к данной теме, другие жители города, представители СМИ.

Проект разработала компания «ЭкобизнесПроект» по заказу АО «ЭкоСити». Как сообщает администрация Орла, он предусматривает следующие этапы работ:

  • формирование тела полигона с устройством защитного и рекультивационного слоев,
  • строительство системы по сбору и транспортировке фильтрата в насосную станцию,
  • строительство сооружений очистки фильтрата с последующим сбросом очищенных стоков в пруд-накопитель, а излишков фильтрата и концентрата перекачки – в тело полигона.

По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект, но с учётом высказанных замечаний и рекомендаций.

ИА «Орелград»


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