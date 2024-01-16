В Орле приняли проект по обезвреживанию полигона ТБО

Теперь документ отправят на экологическую экспертизу.

После этого можно будет приступать к самим работам. Речь идёт о городском мусорном полигоне, который находится на Итальянской улице.

Общественные слушания, посвящённые данному вопросу, состоялись в городской администрации накануне. В них приняли участие чиновники и общественники, имеющие отношение к данной теме, другие жители города, представители СМИ.

Проект разработала компания «ЭкобизнесПроект» по заказу АО «ЭкоСити». Как сообщает администрация Орла, он предусматривает следующие этапы работ:

формирование тела полигона с устройством защитного и рекультивационного слоев,

строительство системы по сбору и транспортировке фильтрата в насосную станцию,

строительство сооружений очистки фильтрата с последующим сбросом очищенных стоков в пруд-накопитель, а излишков фильтрата и концентрата перекачки – в тело полигона.

По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект, но с учётом высказанных замечаний и рекомендаций.

ИА «Орелград»