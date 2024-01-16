Чиновники придумали, как привлечь инвестора к дому Лобанова

Здание-памятник в Орле не хотят брать в аренду за рубль, но есть варианты …

Дом №55 по улице Старо-Московской, являющийся объектом культурного наследия, попал в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2024 год. У него есть перспективы, отметили чиновники на заседании профильного комитета горсовета 16 января.

Дом не смогли сдать в аренду за 1 рубль. Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла Сергей Поляков отметил, что основной вопрос в парковочных местах. Однако рядом располагается аварийный дом. Если инвестор согласится расселить граждан, то получит большой участок.

«Финансово-экономическое обоснование рождается в переговорах», – подчеркнул заместитель мэра Алексей Степанов.

Двухэтажное здание №55 на улице Старо-Московской является памятником – “Дом Лобановых”. Оно построено в XIX веке. Есть мнение, что писатель Иван Тургенев посетил этот дом в свой последний приезд на родину. Подробнее о памятнике можно узнать на сайте.

ИА “Орелград”