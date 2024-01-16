В Орле выложили эмбриона из лампадок

Состоялась акция «Детский смех».

Мероприятие было направлено на поддержку многодетных семей и документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», принятого Священным Синодом Русской Православной Церкви. Также оно прошло в рамках всероссийского Года семьи.

Акция прошла у Богоявленского собора Орла. Сначала здесь совершили молебен в память о младенцах, убиенных в Вифлееме. Затем участники выложили лампадками на снегу силуэт восьминедельного эмбриона человека.

«Этот эмбрион мы выложили, чтобы показать вам, что жизнь человека начинается с момента зачатия. И молиться о своих братьях и сестрах нужно именно с этого периода», — высказался настоятель Богоявленского собора протоиерей Василий Иванов.

После этого началась увеселительная часть мероприятия, включавшая в себя исполнение детских песен, хороводы и чаепитие.

Акция была организована совместно с общественной организацией «Материнское счастье». Об этом сообщили в информационном отделе Орловской митрополии.

ИА «Орелград»